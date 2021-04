Luxembourg - Portugal (1 - 2) : Voir le but de Ronaldo en vidéo

Revivez en images le but de Cristiano Ronaldo à la 50e minute de la rencontre Luxembourg - Portugal, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football. Muet depuis quatre rencontres avec sa sélection, le joueur de la Juventus a mis fin à cette longue disette en inscrivant le 103e but de sa carrière internationale. Servi par Joao Cancelo dans la surface de réparation du Luxembourg, CR7 a repris le cuir du pied droit pour tromper Anthony Moris et permettre à son équipe de prendre l'avantage juste après le retour des vestiaires. Avec ce but, marqué trois jours après la polémique survenue en Serbie, Ronaldo est revenu à six buts de l'Iranien Ali Daei, meilleur buteur de l'histoire des sélections avec ses 109 buts en 149 sélections.