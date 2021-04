Luxembourg - Portugal (1 - 2) : Voir l'IMMANQUABLE occasion de Ronaldo en vidéo

Revivez en images la double occasion ratée par Cristiano Ronaldo de la rencontre Luxembourg - Portugal, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football. A la 78e minute de la rencontre, le joueur de la Juventus a été servi involontairement par Christopher Martins Pereira, l'ancien joueur de l'OL, et s'est retrouvé en face-à-face avec Anthony Moris, le portier du Luxembourg. Ses deux frappes du pied droit ont été sorties par le gardien de 30 ans, auteur ici d'une excellente lecture du jeu et de deux interventions de grande classe. Buteur à la 50e minute pour le 1-2, Ronaldo n'a pas pu marquer son 104e but en sélection.