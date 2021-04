Luxembourg - Portugal (1 - 3) : Voir le but de Palhinha en vidéo

Revivez en images le but de João Palhinha à la 80e minute de la rencontre Luxembourg - Portugal (1-3), match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football. A la 80e minute du match, le milieu défensif du Sporting Club Portugal a ajusté un superbe coup de tête, après réception d'un corner frappé par Pedro Neto, et marqué le troisième but de sa sélection au stade Josy-Barthel. Agé de 25 ans, Palhinha est l'un des cadres du renouveau du Sporting, actuel leader de la Liga portugaise. Lors du mercato hivernal 2020, le joueur avait été fortement convoité par deux pensionnaires de Ligue 1, l'OM et l'OL