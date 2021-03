Luxembourg - Portugal : revoir le match en intégralité

Revivez en vidéo l'intégralité de la rencontre Luxembourg - Portugal (1-3), match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football. Tenu en échec à Belgrade face à la Serbie (2-2), lors de sa deuxième sortie dans ces qualifications au Mondial qatari, le champion d'Europe 2016 a renoué avec le succès sur la pelouse du stade Josy-Barthel, à Luxembourg. Menée au score après le but de Gerson Rodrigues (30e), la Seleção a pu compter sur les buts de Diogo Jota (45e+2), Cristiano Ronaldo (50e) et João Palhinha (80e). CR7, critiqué pour son attitude lors du déplacement en Serbie (2-2), a d'ailleurs marqué le 103e but sa carrière avec la sélection portugaise. Le portier de l'OL, Anthony Lopes, était titulaire dans la cage portugaise, tout comme les joueurs du LOSC, José Fonte et Renato Sanches. La Coupe du Monde 2022 aura lieu au Qatar du 21 Novembre au 18 Décembre 2022.