Luxembourg - Portugal (1 - 1) : Voir le but de Diogo Jota en vidéo

Revivez en images le but égalisateur de Diogo Jota lors de la rencontre Luxembourg - Portugal, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football. Le milieu offensif de Liverpool, révélé à Wolverhampton avant de rejoindre les Reds l'été dernier, a repris de la tête un centre précis de Pedro Neto et trompé la vigilance d'Anthony Moris, invincible jusque-là. Il s'agit du troisième but de Jota lors de cette coupure internationale, le 6e au total en dix sélections. Reconverti comme numéro 9 par Fernando Santos, Jota avait inscrit un doublé lors du nul en Serbie (2-2), le match qui avait vu Cristiano Ronaldo quitter la pelouse et jeter son brassard de rage, après que son but n'ait pas été accordé par le corps arbitral dans le temps additionnel.