Luxembourg - Portugal : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez en images tous les buts de la rencontre Luxembourg - Portugal (1-3), match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football. Tenu en échec à Belgrade face à la Serbie (2-2), lors de sa deuxième sortie dans ces qualifications au Mondial qatari, le champion d'Europe 2016 s'est rattrapé de son raté et a rejoint la Serbie en tête du groupe A avec 4 points. Menée au score après le but de Gerson Rodrigues (30e), la Seleção a pu compter sur les buts de Diogo Jota (45'+2), Cristiano Ronaldo (50') et João Palhinha (80'). CR7 a d'ailleurs marqué le 103e but sa carrière avec la sélection portugaise et mis fin à une disette de quatre rencontres sans marquer. Luxembourg - Portugal (1-3) : But de Gerson Rodrigues (30') pour le Luxembourg. Buts de Diogo Jota (45'+2) ; Cristiano Ronaldo (50') ; João Palhinha (80') pour le Portugal.