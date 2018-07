Le Mag de la Coupe du Monde est le rendez-vous incontournable pour ne rien manquer du mondial russe : images, buts, décryptages et analyses.Une émission présentée par Denis Brogniart, avec Nathalie Iannetta, Charlotte Namura, Thomas Mekhiche et les consultants Youri Djorkaeff, Ludovic Giuly et Pascal Dupraz.