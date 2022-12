Maroc : "C'est la première fois que j'ai pleuré pour un match de foot"

En plus de réaliser le meilleur parcours en Coupe du Monde de son histoire, le Maroc réalise le plus grand parcours de l'histoire de l'Afrique en CDM. Un record historique que les marocains veulent pousse encore plus loin. Avec Sabiri, Regragui et Chair.