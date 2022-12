France - Maroc : la chasse aux billets des supporters marocains

Revivez en vidéo le sujet du Mag' de Licia Foudala sur la chasse aux billets des supporters marocains à la veille de la demi-finale entre la France et le Maroc. Désireux de récupérér les précieux sésames offerts par la Fédération marocaine de football, les supporters des Lions de l'Atlas ont effectué un parcours du combattant et attendu longtemps avant de mettre la main sur les fameux tickets pour la demie contre les Bleus de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Didier Deschamps.