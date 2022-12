Maroc - Portugal (1-0) : voir la frappe sur la barre de Bruno Fernandes

Revivez en vidéo la magnifique frappe de Bruno Fernandes sur la barre lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et le Portugal. A la 45e minute de la rencontre, juste après l'ouverture du score de Youssef En-Nesyri, Fernandes a envoyé une frappe splendide sur la barre de la cage de Yassine Bounou. Les Portugais ont bien failli égaliser quelque secondes après avoir encaissé le premier but de ce quart, mais l'inspiration du joueur de Manchester United ne s'est pas transformée en but.