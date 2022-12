Maroc - Portugal (1-0) : voir le but de Youssef En-Nesyri

Revivez en vidéo l'ouverture du score du Maroc Youssef En-Nesyri lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et le Portugal. A la 44e minute de la rencontre, le buteur du Séville a marqué le premier but de ce match en reprenant victorieusement de la tête un centre venu du côté gauche. Excellent joueur de tête, En-Nesyri a devancé Ruben Dias et Diogo Costa, qui a complètement raté sa sortie, et marqué son deuxième but dans ce Mondial.