Finlande - France : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Qualification WC 2022 Finlande / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Championne du monde en titre, l’équipe de France de football termine son cycle de qualification par un déplacement en Finlande, l’occasion pour Didier DESCHAMPS de pouvoir faire un état des lieux à un an presque jour pour jour du coup d’envoi de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.La Finlande doit quant à elle absolument l'emporter pour envisager une place de barragiste et conserver une chance d’aller au Qatar dans un an. Suivez sur TF1, la rencontre FINLANDE - FRANCE qui se déroulera le mardi 16 Novembre à 20h35 à Helsinki et qui sera commentée par l'iconique duo : Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU, toujours accompagné de Frederic CALENGE.