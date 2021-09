France - Finlande : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Qualification WC 2022 France / Finlande . Une rencontre amicale qui s'est déroulée à Lyon, au Groupama Stadium. Championne du monde en titre, l’équipe de France de football doit impérativement se qualifier pour défendre son titre lors de la prochaine Coupe du Monde. Trois ans après avoir soulevé la Coupe du monde en Russie, les Bleus jouent leur avenir pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Après trois matches face à l'Ukraine, au Kazakhstan et à la Bosnie-Herzégovine, l'équipe de France compte 7 points (2 victoires - 1 match nul) et occupe la première place du groupe D, qu'il faudra conserver pour se qualifier directement pour le Mondial au Qatar.Pour y parvenir, les Bleus de Didier Deschamps devront affronter la Finlande, 3ème du groupe D.L'effectif de Markku Kanerva comptant actuellement 2 points dans sa course à la qualification au prochain mondial.Ainsi, la rencontre France - Finlande aura lieu le mardi 07 Septembre à 20h45 à Lyon, au Groupama Stadium.Un match commenté par Bixente LIZARAZU, Grégoire MARGOTTON avec Frédéric CALENGE.Et à l’issue de France-Finlande, retrouvez les réactions d'après-match, toujours commentées par Grégoire MARGOTTON, Bixente LIZARAZU, avec Frédéric CALENGE.Après la déception de l’EURO 2020 et l’élimination précoce en huitème de finale face la Suisse, le sélectionneur Didier Deschamps et ses hommes repartent à la conquête du football mondial !