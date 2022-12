Mbappé, l'incontournable

Revivez en vidéo, le sujet du Mag sur Kylian Mbappé 24h après la qualification de l'équipe de France en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. Auteur d'un doublé, et de son troisième but dans ce Mondial, l'attaquant du Paris Saint-Germain est plus que jamais l'homme des grands rendez-vous internationaux. Le Mag de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 vous permettra de ne rien manquer de la compétition ! Analyses, décryptages, retour sur les matchs avec les plus grands experts du ballon rond : vous ne raterez rien de ce Mondial !