Pas de vainqueur au bout de 120 minutes de jeu entre la Norvège et l'Australie. Pourtant, la Norvège pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Lehn Herlovsen ! Mais l'Australie a su trouver les ressources pour revenir au score en fin de match, par l'intermédiaire de Kellond-Knight ! Il a fallu s'en remettre aux tirs au but pour déterminer qui allait poursuivre sa route en 1/4 de finale.