Pays-Bas - Argentine (0-1) : voir la tentative de Lionel Messi

Revivez en vidéo la frappe en pivot de Lionel Messi lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine. A la 39e minute de la rencontre, le joueur du PSG a tenté de marquer le deuxième but de l'Albiceleste avec une frappe en pivot du pied droit. Trouvé dans la surface de réparation dos au but, l'ancien du Barça n'avait pas d'autre solution que de frapper avec son mauvais pied. Mais Andries Noppert a stoppé le ballon sans difficulté.