Pays-Bas - Argentine (0-2) : voir le but de Lionel Messi sur pénalty !

Revivez en vidéo le but sur penalty de Lionel Messi lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine. A la 73e minute de la rencontre, le joueur du PSG a marqué le deuxième but de la rencontre sur penalty après avoir pris à contre-pied Andries Noppert. Ce but lui a permis de devenir co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du mode pour l'Argentine, à égalité avec Gabriel Batistuta.