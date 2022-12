Pays-Bas - Argentine (1-2) : voir le carton jaune de Paredes et le départ de bagarre générale

Revivez en vidéo la bagarre générale entre Néerlandais et Argentins lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine. A la 87e minute de la rencontre, Leandro Paredes a taclé dangereusement Nathan Aké, puis envoyé le ballon sur les remplaçants néerlandais. Cela a provoqué l'arrivée de ces derniers sur la pelouse et un début de regroupement. Virgil van Dijk a même envoyé Paredes à terre. Les deux hommes ont reçu un carton jaune après ces événements.