Pays-Bas - Argentine (2-2) : voir l'incroyable égalisation de Wout Weghorst

Revivez en vidéo l'incroyable égalisation de Wout Weghorst lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine. A la 90e+11 minute, l'attaquant du Besiktas a miraculeusement offert le but du 2-2 à la sélection néerlandaise. Servi à ras de terre dans la surface de réparation, le géant a contrôlé le cuir, puis ajusté du gauche Emiliano Martinez et décroché la prolongation.