Pays-Bas - Argentine (2-2) : voir tous les buts du match

Revivez en vidéo tous les buts du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine (2-2). Il y a eu quatre buts dans cette rencontre. L'Argentine a mené 2-0 grâce à des réalisations de Nahuel Molina (35e) et Lionel Messi sur penalty (73e). Puis, les Pays-Bas sont revenus au score à 2-2 grâce à un doublé de Wout Weghorst, dont un but égalisateur à la 90e+11.