Pays-Bas - Argentine (2-2) I (3-4 TAB) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine (2-2, 3-4 tab). Il y a deux rencontres en une dans ce match joué aux tirs au but et remporté par l'Argentine. D'abord une heure plutôt ennuyante, où l'Argentine a contrôlé les débats. Puis une seconde heure avec un match débridé, nerveux et complètement fou où les Pays-Bas ont arraché la prolongation grâce à un doublé de Wout Weghorst. Puis, la rencontre s'est décidée aux tirs au buts, mais Virgil van Dijk a raté sa tentative alors que Lionel Messi et Lautaro Martinez ont marqué. Les Argentins joueront la Croatie en demi-finale du Mondial mardi 13 décembre prochain en direct sur TF1 (à 19h50).