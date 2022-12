Pays-Bas - Argentine (2-2) : Les provocations de Denzel Dumfries pendant les tirs au but

Revivez en vidéo la fin de la séance de tirs au buts entre l'Argentine et les Pays-Bas ainsi que l'attitude de Denzel Dumfries à ce moment. Le défenseur néerlandais a tenté de destabiliser les Argentins en tentant de les provoquer. Son comportement regrettable a semblé fonctionné puisque Enzo Fernandez n'a pas marqué sur son tir au but. Dumfries a malheureusement récidivé pour gêner Lautaro Martinez, mais l'attaquant argentin n'a pas tremblé et a qualifié sa sélection.