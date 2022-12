Pays-Bas - Argentine (2-2) : revoir la séance de tirs au but

Revivez en vidéo la séance de tirs au but du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine (2-2, 3-4 tab). Après avoir été rattrapé à 2-2 au bout du temps additionnel de la seconde période, les Argentins ont réussi à se reprendre et se qualifier aux tirs au but face aux hommes de Louis van Gaal et Memphis Depay. Lionel Messi a marqué ainsi que Lautaro Martinez, auteur du tir au but décisif pour la qualification en demi-finale.