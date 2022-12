Pays-Bas - Argentine (2-2) : voir le tir au but décisif de Lautaro Martinez

Revivez en vidéo le tir au but décisif de Lautaro Martinez lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et l'Argentine (2-2). Préposé pour le cinquième et dernier au tir au but de cette séance, l'attaquant de l'Inter a trompé Andries Noppert et envoyé son pays en demi-finale du Mondial 2022. Les coéquipiers de Lionel Messi affronteront la Croatie de Luka Modric en demi-finale mardi 13 décembre prochain sur TF1 (à 19h50).