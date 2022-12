Pays de Galles - Angleterre (0-0) : voir l'énorme KO de Neco Williams

Revivez le KO pris par Neco Williams sur une lourde frappe de Marcus Rashford. Le défenseur gallois, sur la trajectoire du ballon, l'a contré de la tête et a fini complètement sonné au sol. Quelques minutes plus tard, il a été contraint de céder sa place à Connor Roberts. L'Angleterre et le pays de Galles s'affrontent dans un match décisif dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.