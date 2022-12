Pays de Galles - Angleterre (0-3) : voir le résumé du match

L'Angleterre affrontait le pays de Galles mardi soir dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Les Three Lions se sont imposés 3-0 grâce à un doublé de Marcus Rashford et un but de Phil Foden. La formation de Gareth Southgate est première du groupe B et donc qualifiée pour les 8es de finale. Les coéquipiers de Gareth Bale sont éliminés. Voici le résumé de la rencontre en vidéo.