La playlist des Bleus : découvrez les musiques qui font danser les Bleus

C'est devenu un rituel après les victoires des Bleus, Presnel Kimpembe allume ses enceintes et met l'ambiance. Nous vous proposons la liste de ces morceaux qu'écoutent et qui font danser Paul Pogba, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti et même le staff des de l'équipe de France dans le bus ou l'avion, voici la playlist : Aya Nakamura - Djadja Uzi - Ah oui Hein Naza - Putain de merde DJ marechal - séka séka Naza - Mon Kiki Dj Babs feat 4Keus - tout est bon Moums - La Pagaille Os Detroia - Bela (Não Faz Isso) Le D x OhMonDieuSalva - La Bonne Taille Fanny - Ancrée à ton port Fally Ipupa feat. Booba - Kiname DJ Arafat - Djessimidjeka