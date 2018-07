La Croatie goûte à nouveau les joie d'une qualification pour les demi-finales d'une Coupe du monde après la génération Suker en 1998. Cette année, les partenaires de Luka Modric et d'Ivan Rakitic sont très performants et un peu chanceux aussi avec deux séances de tirs au but victorieuses ! Mais sur ces buts, la chance n'y est pour rien ! Retrouvez les trois plus beaux buts de la Croatie dans ce Mondial 2018.