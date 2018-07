Les plus beaux buts en VO : Ronaldo, Messi, Trippier, Mandzukic, Pavard...

Revivez les plus beaux buts marqués durant cette Coupe du monde 2018 avec l'émotion des commentaires du direct en version originale. Au programme : les coups francs de Kroos et Cristiano Ronaldo contre la Suède et l'Espagne, la frappe extraordinaire du Russe Cheryshev, le chef d'oeuvre de Messi face au Nigéria, le bijou de Di Maria devant les Bleus, la frappe hallucinante de Pavard, le coup franc de Trippier en demi-finale et le but de la qualification de Mandzukic pour la finale.