Pologne - Argentine (0-0) : voir la frappe de Lionel Messi

Revivez en vidéo la frappe du gauche de Lionel Messi en angle fermé. Déjà auteur d’une tentative du droit quelques minutes plus tôt, le joueur du PSG a remis cela au terme d’une belle percussion balle au pied. L’Argentine et la Pologne s’affrontent dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Tout reste à faire dans la course aux 8es de finale.