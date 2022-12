Pologne - Argentine (0-2) : voir le résumé du match

L'Argentine a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022 et la première place du groupe C en venant à bout de la Pologne mercredi soir (0-2), grâce à des buts d'Alexis Mac Allister et Julian Alvarez. Retrouvez le résumé vidéo de la rencontre. L'Albiceleste affrontera l'Australies en 8es de finale.