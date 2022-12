Portugal - Suisse (2-0) : voir le but de Pepe !

Revivez en vidéo le but de Pepe face à la Suisse mardi soir, en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. Le Portugal avait ouvert le score grâce à Gonçalo Ramos quelques minutes plus tôt et a rapidement fait le break dans cette rencontre. Cristiano Ronaldo, lui, a débuté le match sur le banc.