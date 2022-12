Portugal - Suisse (3-0) : voir le deuxième but de Goncalo Ramos !

Revivez en vidéo le deuxième but inscrit par Gonçalo Ramos lors du 8e de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Suisse. L'attaquant du Benfica a profité d'un excellent centre au premier poteau de Dalot pour jaillir et inscrire le 3e but portugais.