Portugal - Turquie (Demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2022)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Portugal / Turquie . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). La course à la qualification à la Coupe du Monde 2022 continue ! C'est au tour du Portugal et de la Turquie de s'affronter à l'Estádio Do Dragão à Porto.Le format des barrages a changé : désormais, seules trois nations sur les douze barragistes accèderont à la phase finale de la compétition. Chaque équipe devra ensuite éliminer deux adversaires pour atteindre son objectif final.Le Portugal, champion d’Europe 2016 n’a pas manqué une édition de la Coupe depuis 1998 et à 37 ans, le Mondial au Qatar pourrait être le dernier grand défi de Cristiano Ronaldo avec l’équipe nationale. Si le Portugal venait à éliminer la Turquie lors du premier tour, les Portugais retrouveraient alors le vainqueur d’un autre barrage, qui opposera l’Italie, vainqueur de l'Euro 2020, à la Macédoine du Nord. La Turquie emmenée par l’attaquant de Lille, Burak YILMAZ espère bien déjouer les pronostics et continuer à espérer aller au Qatar en novembre.