Portugal - Uruguay (1-0) : l'ouverture du score de Bruno Fernandes... ou de Cristiano Ronaldo

Bien bloqué par l'Uruguay pendant plus d'une mi-temps, le Portugal a trouvé la clé sur un centre de Bruno Fernandes que Cristiano Ronaldo n'a fait qu'effleurer de la tête. Le but a été accordé au milieu de terrain de Manchester United, et est à revivre en vidéo. Le Portugai affronte l'Uruguay dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.