Portugal - Uruguay (2-0) : voir le doublé sur penalty de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes a été le grand artisan de la victoire du Portugal face à l'Uruguay lundi soir (2-0), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Déjà auteur du premier but sur un centre qui n'a pas été touché, le milieu portugais a fait le break sur penalty, alors que Cristiano Ronaldo avait cédé sa place quelques instants plus tôt. Revivez ce but en vidéo.