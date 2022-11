Qatar - Equateur (0-1) : voir le premier but de cette Coupe du monde 2022 !

Sur une contre-attaque, Estrada est servi aux abords du rond central. En deux touches de balle, l’attaquant lance Valencia qui rentre dans la surface. Il est fauché par le gardien Al Sheeb. L’arbitre Daniele Orsato siffe penalty. Valencia se fait justice et ouvre le score en prenant le gardien à contre-pied. 1-0 pour l'Equateur et premier but de la Coupe du Monde 2022 !