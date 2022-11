Qatar - Equateur (0 - 2) : Voir le match de Enner Valencia

Le capitaine de l'Equateur a été l'homme de la rencontre. Buteur à deux reprises, Enner Valencia a été un danger constant pour le Qatar. Il a d'abord marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Il a ensuite transformé le pénalty qu'il a lui-même provoqué au quart d'heure de jeu. A la demi-heure de jeu, Valencia marquait un nouveau but de la tête sur un centre de Preciado. Mais il s'est aussi distingué par son pressing constant sur les défenseurs adverses et son jeu de remises pour ses partenaires.