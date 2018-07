Revivez les buts des Bleus face à la Croatie et le sacre en cabine avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu

L'équipe de France est championne du monde pour la 2ème fois de son histoire après sa victoire en finale face à la Croatie (4-2). Après Thierry Roland et Jean-Michel Larqué en 1998, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ont eu le privilège de vous faire vivre ce sacre sur TF1. Revivez tous les buts des Bleus et les derniers instants comme si vous étiez avec eux dans la cabine commentateurs.