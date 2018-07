Ils ont été les héros de leur sélection lors des huitièmes de finale : Igor Akinfeïev et Danijel Subasic ont été décisifs lors de la redoutée épreuve des tirs au but, respectivement face à l'Espagne et au Danemark. Alors pour ce quart de finale entre deux outsiders, Akinfeïev et Subasic veulent à nouveau endosser le costume de héros. Russie-Croatie, c'est le samedi 7 juillet à 20h00 à Sotchi.