Alors que la Russie va jouer sa place pour les demi-finales de la Coupe du monde, samedi contre la Croatie, son attaquant Aleksandr Samedov s'est montré très détendu devant la presse. Toutes les attentes et les espoirs du pays organisateurs ne sont pas de nature à stresser le groupe. "On n'a plus de pression" n'hésite pas à annoncer Samedov ! Russie - Croatie, samedi 07 juillet à 20h en direct sur TF1 à Sotchi