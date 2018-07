Suède-Angleterre : Emil Forsberg, le joyau suédois

Et si la Suède avait déjà trouvé le successeur de Zlatan Ibrahimovic ? Auteur du seul but de son équipe face à la Suisse, en huitièmes de finale, l'attaquant du RB Leipzig est en trai d'entrer dans les coeurs des supporters suédois. A 26 ans, il a déjà marqué 6 buts en 32 sélections et est également un excellent passeur, puisqu'il a terminé meilleur passeur de la Bundesliga en 2017. Découvrez dans cette vidéo toutes les qualités de ce buteur complet. Suède-Angleterre, c'est le samedi 7 juillet à 16h00 à Samara.