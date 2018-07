Suède-Angleterre : Jesse Lingard, le facteur X des Anglais ?

A 25 ans, il découvre sa première grande compétition internationale avec l'Angleterre. Jesse Lindgard est devenu, grâce à sa belle saison avec Manchester United, un élément important du onze de Gareth Southgate. Avec déjà un but face au Panama, le milieu de terrain a su démontrer toutes ses qualités techniques et pourrait s'avérer particulièrement précieux face à la Suède lors du quart de finale des Three Lions ce samedi. Suède-Angleterre, c'est le samedi 7 juillet à 16h00 à Samara.