Suède-Angleterre : Pour Larsson, "la pression est sur les Anglais"

On est entré dans le temps de la guerre psychologique entre les Suédois et les Anglais. Et c'est le milieu nordique Sebastian Larsson qui est le premier à dégainer en interview. Selon lui, les Anglais sont les favoris et la pression est sur eux. Pire, il estime que si la Suède se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde, ce serait un "fiasco" pour son adversaire. Ambiance, ambiance... Suède-Angleterre, c'est le samedi 7 juillet à 16h00 à Samara.