Il s'agit sans doute de l'affiche la plus ouverte des huitièmes de finale de cette Coupe du monde, et aussi la plus surprenante. La Suisse a réalisé un premier tour plus que sérieux, en tenant tête au Brésil notamment, pour s'assurer la deuxième place de son groupe. Et la Nati a la chance de tomber sur une sélection suédoise que peu attendaient également à pareille fête.