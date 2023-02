The Best FIFA Football Awards 2022

Lors d'une soirée exceptionnelle, retrouvez toutes les stars du football international ! Elles seront réunies à Paris pour cet évènement qui, depuis 2016, récompense les acteurs les plus exceptionnels du football. Au cours de la cérémonie, est également remis le Prix Puskás célébrant le plus beau but de l'année. C’est aussi l’occasion de décerner le Prix des Supporters de la FIFA afin de mettre à l’honneur les actions les plus exceptionnelles des supporters. Quelques semaines après la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, l'enjeu est au maximum dans les catégories masculines notamment avec la présence de joueurs qui ont marqué la compétition comme Kylian MBAPPÉ, Lionel MESSI ou Achraf HAKIMI. Côté entraineurs, Didier DESCHAMPS est en compétition avec, entre autres, le sélectionneur argentin Lionel SCALONI. De manière générale, parmi les différents nommés, le football français est bien représenté avec également les nominations de Karim BENZEMA, Amandine HENRY, Théo HERNANDEZ, Dimitri PAYET ou encore Wendie RENARD.A noter que Kylian MBAPPÉ est le seul joueur nommé dans deux catégories : The Best - Joueur de la FIFA et Prix Puskás de la FIFA.Les votes ont été effectués par un "jury international", composé de quatre entités : les sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales, leurs capitaines, des journalistes spécialisés (un par territoire) et des supporters inscrits sur le site de la FIFA.