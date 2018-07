Le Total Caviar du 1er Juillet 2018 - Spécial Amérique du Sud

On termine ce Mag de la Coupe du Monde par un Total Caviar consacré aux plus beaux buts des nations sud-américaines ! Le but façon tacle glissé de Felipe Baloy, le défenseur du Panama; la reprise de volée d'André Carillo, l'attaquant du Pérou; l'exceptionnelle frappe enroulée de Philippe Coutinho, l'attaquant du Brésil; la somptueuse frappe d'Angel Di Maria pour l'Argentine face à la France; et pour terminer, la superbe reprise de la tête d'El Matador Edinson Cavani pour l'Uruguay face au Portugal !