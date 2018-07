Les plus beaux gestes de l'Equipe de France dans cette Coupe du Monde, c'est le menu de ce Total Caviar ! Le Chef d'Oeuvre de Benjamin Pavard face à l'Argentine, le geste presque décisif de Mbappé pour Olivier Giroud face à la Belgique, la parade décisive d'Hugo Lloris face à l'Uruguay, le penalty de Griezmann face à l'Australie, et le but de la qualification en finale de Samuel Umtiti face à la Belgique !