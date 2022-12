Tunisie - France (1-0) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la défaite de l'équipe de France face à la Tunisie (1-0) lors de 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (groupe D). Après avoir été dominés pendant 70 minutes, les joueurs de Didier Deschamps, qui avait largement remanié son onze de départ, ont réussi à bien terminer la rencontre. Mais le VAR, et l'arbitre de la rencontre Matthew Conger, ont finalement refusé le but égalisateur à Antoine Griezmann pour une position de hors-jeu après le coup de sifflet de finale officiel. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot sont entrés en jeu en seconde période et apporté du tonus à l'équipe de France.