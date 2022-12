Tunisie - France (1-1) : voir le but refusé d'Antoine Griezmann

Revivez en vidéo le but refusé à Antoine Griezmann au bout du temps additionnel lors la rencontre Tunisie - France (1-0). Buteur à la 90e+8 après avoir repris un ballon mal dégagé dans la surface du pied droit, le milieu de terrain des Bleus a pensé égaliser à 1-1 et apporter un point à son équipe. Mais après une longue attente, le VAR a appelé l'arbitre de la rencontre, Matthew Conger, pour faire vérifier une position de hors-jeu du n°7 des Bleus au départ de l'action. Celui-ci a décidé d'annuler le but.